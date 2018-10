Initiativa marca ALDE: Dezbatere in Parlamentul European cu invitat special Daniel Dragomir, care propune ROEXITUL

Evenimentul este denumit Law and Justice Reform in Romania si va avea loc in sediul Parlamentului European din Bruxelles (Cladirea Altiero Spinelli), potrivit descrierii facute pe Facebook Organizatorul este International Foundation for Better Governance (AISBL), un ONG de la Bruxelles, iar la el participa mai multe persoane apropiate de familia Adamescu. Cel mai recent raport realizat de acest ONG, critic la adresa DNA, a fost promovat de ziarul "Romania libera", controlat de familia Adamescu.La sfarsitul lunii martie, fiul lui Dan Adamescu , Alexander, a fost arestat preventiv a doua oara, in Marea Britanie, dupa ce o instanta londoneza a constatat ca acesta ar fi folosit acte false in timpul judecarii procesului de extradare.Cristi Preda critica demersulEuroparlamentarul Cristi Preda a criticat decizia de a-l invita pe Daniel Dragomir."E trist ca grupul ALDE patroneaza suporterii dezmembrarii UE. Iar pentru ca bataia de joc sa fie completa, intalnirea e pusa sub semnul Centenarului Marii Uniri", a scris acesta pe Facebook.Preda a publicat si afisul intalnirii (foto)Cine sunt invitatiiDaniel Dragomir, afacerist, locotenent colonel SRI in rezerva. El este judecat pentru trafic de influenta, spalare a banilor si folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii. La tribunal, in prima instanta, el a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru fals in inscrisuri, dar a fost achitat pentru acuzatiile de coruptie. Urmatorul termen din dosar este pe 12 octombrie.Luni seara, Daniel Dragomir a lansat un program politic privind iesirea Romaniei din UE. "A cam venit vremea sa ne gandim serios la ce este bine si pentru Romania.Ca pentru salariile si beneficiile domnului Timmermans ne-am cam umilit destul", scria Dragomir.Numele acestuia apare in doua dosare penale, ancheta Black Cube si un nou dosar recent deschis la DNA, de uz de fals, potrivit propriilor afirmatii.David Clark, consultant politic american, este cunoscut in Romania pentru mai multe articole in care lua apararea lui Dan si Alexander Adamescu si critica activitatea DNA. Acesta a ...citeste mai departe despre " Initiativa marca ALDE: Dezbatere in Parlamentul European cu invitat special Daniel Dragomir, care propune ROEXITUL " pe Ziare.com