"Promitem sa continuam calea martirului Soleimani cu aceeasi forta si singura compensatie pentru noi ar fi inlaturarea Americii din regiune", a declarat Esmail Qaani inaintea funeraliilor lui Soleimani, organizate luni la Teheran, transmite Reuters.Pe de alta parte, fiica lui Qassem Soleimani a declarat in fata zecilor de mii de oameni prezenti la funeralii ca SUA si aliatul lor Israel se vor confrunta cu o "zi intunecata" pentru moartea tatalui ei."Trump, nebunule, sa nu crezi ca totul s-a incheiat odata cu martiriul tatalui meu!", a afirmat Zeinab Soleimani in interventia sa, transmisa de postul public de televiziune iranian.Cel putin opt persoane au fost ucise in noaptea de joi spre vineri in timpul atacului asupra unui convoi pe aeroportul din Bagdad, la trei zile dupa atacarea ambasadei SUA de catre demonstranti pro-iranieni. In atac a fost ucis si puternicul general iranian Qassem Soleimani, seful Fortei Quds al Garzilor Revolutionare insarcinata cu operatiunile externe ale Iranului.Soleimani a exercitat, in special incepand din 2018, o influenta esentiala in negocierile politice vizand formarea unui guvern in Irak . Generalul ucis la varsta de 62 de ani era unul din cele mai populare personaje din Iran , fiind considerat un adversar redutabil al SUA si al aliatilor sai.Citeste si:Cine a fost Qassem Soleimani, generalul iranian asasinat din ordinul lui Donald Trump in IrakReactia Rusiei dupa asasinarea lui Soleimani: Este cel mai nefast scenariuMii de irakieni au scandat "Moarte Americii" la funeraliile generalului Soleimani si a locotenentului sauAsasinarea lui Qassem Soleimani: NATO isi suspenda operatiunile de antrenament din Irak ...citeste mai departe despre " Inlocuitorul generalului Soleimani anunta ca obiectivul sau este alungarea SUA din regiune " pe Ziare.com