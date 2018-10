Cercetatorii au observat noua pozitie a insulei dupa ce au analizat imaginile radar surprinse de satelitii Agentiei Spatiale Europene, relateaza Euronews.Oamenii de stiinta incearca sa determine daca mai exista si alte unitati de relief afectate de cutremur. De asemenea, acestia au mentionat ca miscarea insulei Zakynthos este doar orizontala, nu si verticala.Autoritatile din Grecia au declarat stare de urgenta in urma cutremurului, resimtit puternic atat in Grecia, cat si in Italia , Albania si Libia.Epicentrul seismului a fost inregistrat la 50 de kilometri de coasta insulei Zakynthos, la o adancime de 10 kilometri.Oficialii locali au transmis ca au fost inregistrate pagube materiale in portul din Zakynthos si intr-o manastire care dateaza din secolul al XV-lea. Nu au existat victime.Seismologii au anuntat ca exista riscul producerii unui alt cutremur in urmatoarele zile. ...citeste mai departe despre " Insula Zakynthos s-a deplasat cativa centimetri dupa cutremurul din Grecia " pe Ziare.com