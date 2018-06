Cei doi lideri s-au intalnt pe insula Sentosa, in Singapore, dupa luni de negocieri diplomatice si au parut sa fie foarte relaxati."Nu a fost usor sa ajungem aici. Au fost obstacole, dar le-am depasit ca sa ne aflam aici", a declarat Kim Jong-un.Liderul nord-coreean nu a oferit un raspuns atunci cand a fost intrebat, in cadrul summitului cu presedintele Donald Trump, daca Phenianul va renunta la dezvoltarea armelor nucleare, relateaza site-ul postului CNN.Cu toate acestea, liderul de la Casa Alba a sugerat ca el si Kim Jong-un vor rezolva disputele privind programul nuclear al Coreei de Nord."Lucrand impreuna vom rezolva aceasta problema", a declarat Donald Trump. Acesta a afirmat ca cei doi lideri "vor reusi sa rezolve o mare dilema"."Vom avea succes! Astept cu nerabdare sa lucrez cu tine. Vom reusi", a mai spus Trump.Cei doi lideri au inceput deja a doua serie de discutii, dupa ce prima s-a incheiat de dimineata.Donald Trump si Kim Jong-un si-au incheiat prima runda a discutiilor printr-o plimbare. Dupa incheierea primei sesiuni, Donlad Trump a declarat ca aceasta s-a desfasurat "foarte, foarte bine"."O relatie excelenta", a declarat Trump de la balconul hotelului Capella.President Trump to Kim: "It's a great honor to be with you, and I know we'll have tremendous success together. We'll solve the big problem, the big dilemma, that until this point has been unable to be solved." https://t.co/iwAPHi65ak pic.twitter.com/xP2VmBeQx0- NBC News (@NBCNews) June 12, 2018Citeste si:Summitul dintre Trump si Kim Jong Un costa 15 milioane de dolariDonald Trump a sosit in Singapore. Care sunt mizele summitului istoric SUA-Coreea de Nord: UPDATEScot bani din orice: Intalnirea Trump-Kim ii imbogateste pe singaporezi ...citeste mai departe despre " Intalnire istorica intre Donald Trump si Kim Jong-Un. Cei doi lideri au dat mana " pe Ziare.com