Agentia oficiala KCNA sustine ca exercitiul militar Max Thunder, care a inceput vineri, reprezinta o "provocare".De asemenea, Phenianul a avertizat cu privire la soarta summitului istoric dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un, care este programat pe data de 12 iunie.Intalnirea dintre cei doi ar urma sa aiba loc in Singapore.Peste 100 de avioane de lupta, inclusiv un numar nespecificat de bombardiere B-52 si avioane F-15K, participa la exercitiul Max Thunder.Oficialii americani si sud-coreeni insista ca acest exercitiu este pur defensiv si este organizat in baza unui acord mutual semnat in anul 1953. ...citeste mai departe despre " Intalnirea dintre Kim Jong-un si Trump e in pericol, din cauza unui exercitiu militar cu 100 de avioane al SUA " pe Ziare.com