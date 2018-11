Interpolul, organizatia care coordoneaza politia la nivel global, "a incurajat China sa ofere mai multe detalii si mai multe informatii" in legatura cu ceea ce s-a intamplat cand Meng Hongwei a fost dat disparut in octombrie, a declarat Stock intr-o conferinta de presa de la sediul Interpol, din Lyon.Institutia care il investigheaza pe Meng, Comisia Nationala de Supervizare a Chinei, poate retine suspectii pana la sase luni, fara ca ei sa aiba acces la un avocat."Trebuie sa acceptam, asa cum am fi acceptat cu oricare alta tara, ca aceasta tara ia masuri suverane si ca ne spune 'avem investigatii, sunt in desfasurare, iar presedintele si-a dat demisia, nu mai este un delegat al tarii'. Va trebui sa acceptam acest lucru", a subliniat Stock.Meng, care a calatorit in China, a fost dat disparut de sotia sa care ramasese acasa la Lyon.China a informat apoi Interpolul ca Meng si-a dat demisia, pentru ca apoi sa transmita ca el a fost pus sub acuzare pentru luare de mita.Stock a declarat ca nu are mai multe detalii privind cazul si ca acuzatiile de mita nu au legatura cu munca lui Meng de la Interpol."Nu am niciun motiv sa suspectez ca a fost ceva fortat sau gresit", a spus Stock privind demisia lui Meng. ...citeste mai departe despre " Interpolul n-are ce face si trebuie sa accepte demisia sefului sau retinut in China " pe Ziare.com