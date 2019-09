Doua campinguri de pe Costa Blanca, provincia Alicante, au fost evacuate, unul in Crevillente, care gazduia 300 de turisti, iar altul la Guardamar, potrivit unei purtatoare de cuvant a serviciilor de urgenta din regiunea Valencia.O parte a comunei Almoradi, de 200 de locuitori, a fost, de asemenea, evacuata preventiv, din cauza apropierii de raul Segura, care a iesit din matca de cateva ori in ultimele zile, a adaugat purtatoarea de cuvant.Potrivit celui mai recent bilant furnizat de Ministerul de Interne inainte de aceste ultime evacuari, 3.500 de persoane fusesera nevoite sa isi paraseasca locuintele din cauza vremii nefavorabile, care a provocat pagube semnificative in sud-estul tarii.Cantitatile record de precipitatii au provocat moartea a sase persoane, au facut drumurile si caile ferate impracticabile si au provocat inundatii majore in regiunile Valencia, Murcia si Andaluzia.Foto: Google MapsPericolul nu a trecut inca, desi precipitatiile au scazut in intensitate, a declarat presei ministrul spaniol al Apararii, Margarita Robles, evocand riscul de noi inundatii din cauza nivelului raului Segura.Heavy floods after torrential rain wreaked havoc in Orihuela, southern Spain. Vehicles at a car dealership were left in dented piles, while currents also damaged roads. The overflowing of the River Segura cut the city off from surrounding areas during the floods. pic.twitter.com/5xypqRkJAF- RTE News (@rtenews) September 15, 2019In conditiile in care intemperiile se deplaseaza spre centrul peninsulei iberice, Agentia Nationala de Meteorologie a mentinut avertismentul de ploi torentiale pentru 14 provincii.Anul trecut, 13 persoane au murit pe insula Mallorca din cauza ploilor torentiale insotite de inundatii si de viituri. ...citeste mai departe despre " Inundatiile continua sa faca ravagii in Spania: sute de turisti aflati la plaja pe Costa Blanca au fost evacuati " pe Ziare.com