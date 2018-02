Iohannis a sustinut la Consiliul European ca tarile membre ar trebui sa dea mai multi bani la bugetul UE

Acesta a exprimat sprijinul Romaniei fata de propunerea Parlamentului European privind noua distributie a mandatelor in legislatura 2019-2024, prin care Romania recupereaza mandatul pierdut in legislatura actuala, urmand ca delegatia de europarlamentari romani sa fie compusa din 33 de membri."Presedintele Klaus Iohannis a subliniat necesitatea cresterii convergentei ca principala prioritate, cu mentinerea alocarilor substantiale pentru politicile traditionale ale UE, care si-au demonstrat valoarea adaugata si beneficiile pentru statele membre.In acest sens, presedintele Romaniei s-a pronuntat pentru finantarea adecvata a Politicii de Coeziune in vederea reducerii decalajelor dintre statele membre si regiuni, dar si pentru reformarea acesteia pentru a raspunde cat mai bine nevoilor actuale ale statelor membre UE", transmite Administratia Prezidentiala."Presedintele Klaus Iohannis a subliniat ca Romania va sprijini o eventuala majorare modica a contributiei nationale la bugetul UE, astfel incat sa fie mentinute alocari adecvate pentru politicile UE, in special pentru politica de coeziune si politica agricola comuna", noteaza Presedintia.Cu privire la aspectele institutionale, in cadrul reuniunii au fost abordate chestiuni legate de compozitia Parlamentului European pentru mandatul 2019-2024, candidatii "cap de lista" ai partidelor politice europene (Spitzenkandidaten), precum si listele transnationale."Presedintele Romaniei a aratat ca tara noastra sustine propunerea Parlamentului European privind noua distributie a mandatelor in legislatura 2019-2024, prin care Romania recupereaza mandatul pierdut in legislatura actuala, urmand ca delegatia de europarlamentari romani sa fie compusa din 33 de membri.Distributia propusa de Parlamentul European este obiectiva, echitabila si respecta principiul conform caruia nici un stat nu pierde locuri. Sefii de stat si de guvern au agreat propunerea Parlamentului European privind noua distribuire a locurilor in perspectiva parasirii Uniunii de catre Marea Britanie", mentioneaza Administratia Prezidentiala.Presedintele Klaus Iohanis a mai avut si o intalnire bilaterala cu prim-ministrul Republicii Polone, Mateusz Morawiecki, in care a ...citeste mai departe despre " Iohannis a sustinut la Consiliul European ca tarile membre ar trebui sa dea mai multi bani la bugetul UE " pe Ziare.com