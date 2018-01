Iran - primejdia inca nu a trecut

Exista doua vesti. Una buna si una rea. Vestea cea buna este ca a fost practic mult zgomot pentru nimic. Decizia Casei Albe are consecinte minimale pentru comunitatea internationala si pentru Iran . Cel putin deocamdata.Si este bine asa. Intelegerea atomica cu Iranul a fost fara doar si poate cea mai importanta realizare diplomatica a ultimilor ani. Comunitatea internationala a aratat ca pot fi solutionate pe cale diplomatica si conflicte grave.De asemenea, s-a putut constata ca "armele diplomatice" sunt mai bune, mai umane si mai putin costisitoare decat "diplomatia" impusa cu ajutorul armelor. Este o experienta care ofera o sumedenie de invataminte pentru gestionarea altor conflicte.De exemplu, controversa nucleara cu Coreea de Nord.Dilema lui TrumpDecizia Casei Albe, de a nu denunta acum intelegerea atomica inseamna, mai pe sleau, ca sanctiunile impotriva Iranului raman in continuare suspendate, macar pentru alte 120 de zile.In octombrie trecut, presedintele Trump luase o alta decizie. El nu a confirmat ca Iranul respecta prevederile acordului, o preconditie pentru valabilitatea acestei intelegeri, transferand astfel decizia finala Congresului.Dar Legislativul de la Washington a repasat intre timp mingea in curtea Casei Albe, astfel ca Trump a avut doua posibilitati: Reinstituirea sau suspendarea sanctiunilor. Iar presedintele SUA s-a decis pentru a doua varianta.Cealalta optiune ar putea insemna sfarsitul intelegerii atomice cu Iranul. Toata lumea stie, inclusiv puterile europene, ca intelegerea cu Iranul nu valoreaza nimic fara SUA. "Cinci plus unu", deci cele cinci puteri cu drept de veto in Consiliul de Securitate ONU plus Germania , care au stat la masa tratativelor cu Iranul - aceasta constelatie a functionat. Dar "sase minus unu", adica fara SUA, nu ar avea sanse de reusita.Mesajul UE Din acest motiv presedintele Frantei, Emmanuel Macron, s-a implicat masiv, inainte ca decizia SUA sa devina cunoscuta, pentru respectarea acordului nuclear.Din acelasi motiv, insarcinata UE pentru politica externa, Federica Mogherini, in prezenta ministrilor de Externe ai Germaniei, Marii Britanii si Frantei, a declarat raspicat ca respectarea intelegerii atomice cu Iranul nu poate fi subiectul unor noi negocieri.La urma urmei este v ...citeste mai departe despre " Iran - primejdia inca nu a trecut " pe Ziare.com