Iranienii au cerut moartea ayatollahului Khamenei si reinstaurarea monarhiei. Regimul de la Teheran a organizat contraproteste

Televiziunea de stat a difuzat mitingurile din Teheran, Kermanshah, Ilam si Gorgan in timpul carora manifestantii au arborat portrete si steaguri cu chipul ayatollahul Khamenei.Manifestantii care sustin regimul de la Teheran au scandat "Sangele care ne curge in vene este un dar pentru liderul nostru" si "Nu ne vom lasa liderul singur". Participantii la marsuri au precizat ca in Iran exista "maini ascunse" ostile "conduse din Statele Unite, Israel si Marea Britanie" care ar trebui taiate.Manifestatiile organizate de stat vin dupa ce marti, in a sasea zi consecutiva de proteste de strada, manifestantii nemultumiti de ineficienta regimului lui Hassan Rohani si de opresiunea lui Khamenei au cerut reinstaurarea monarhiei abolite in 1979."Sahule, Sahule, intoarce-te, intoarce-te!" si "Reza Sah, fii binecuvantat!" au strigat protestatarii, in seara zilei de marti, potrivit siteului Jihadwatch. Aceeasi manifestanti au scandat "Moarte lui Khamenei, blestemat fie Khomeini!"In cele sase zile de manifestatii de strada din Iran au murit 22 de persoane, iar cateva sute au fost arestate.