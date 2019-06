Iranul a avertizat Consiliul de Securitate al ONU ca nu mai este datoria sa sa mentina acordul nuclear

Presedintele american Donald Trump a retras SUA din acord anul trecut, crescand astfel tensiunile dintre Teheran si Washington, totul culminand cu doborarea unei drone americane saptamana trecuta care zbura deasupra coastei Iranului. Trump a ordonat raiduri aeriene asupra Iranului ca raspuns, dar s-a razgandit in ultima clipa.In acest context, miercuri, Senatul rus a aprobat suspendarea tratatului INF.Conform acordului care prevede limitarea arsenalului nuclear al Iranului, puterile mondiale au retras sanctiunile asupra Teheranului. Washingtonul a reimpus insa sanctiunile anul trecut."Retragerea SUA din acord si reimpunerea sanctiunilor a facut ca acordul sa fie ineficient", a declarat ambasadorul iranian la ONU, Majid Takht Ravanchi, in fata Consiliului de Securitate."Iranul nu poate sa fie si nu va fi responsabila de mentinerea acordului", a afirmat el.Puterile europene au incercat sa salveze acordul insa Teheranul a informat isi va indeplini amenintarea de a-si mari cantitatea de uraniu imbogatit peste cea permisa de acord daca Europa nu poate proteja Iranul de sanctiunile SUA."JCPOA este un acord nuclear care a functionat si si-a atins obiectivele. Nu exista o alternativa plauzibila si pasnica", a declarat ambasadorul UE la ONU, Joao Vale de Almeida.Ambasadorul interimar al SUA la ONU, Jonathan Cohen, a descris actiunile Iranului ca fiind "profund contraproductive"."Ignorarea Consiliului de Securitate din partea Iranului si comportamentul care ameninta pacea si securitatea globala nu trebuie sa fie ignorate pentru a prezerva un acord care nu opreste drumul Iranului catre o arma nucleara", a precizat el.El a precizat ca rezolutia ONU care sustine acordul "furnizeaza un mecanism pentru consiliu pentru a gestiona lipsa de performanta a Iranului privind angajamentele sale in domeniul nuclear".Citeste si: Trump afirma ca un conflict cu Iranul "nu va dura foarte mult" si nu va implica efective terestre.Ravanchi a declarat: "SUA nu sunt intr-o pozitie sa fie nemultumite pentru ca nu fac parte din acord".Ambasadorul francez Francois Delattre a avertizat ca sfarsitul acordului "ar insemna un pas inapoi periculos" si a facut apel la Teheran sa nu incalce acordul.Ambasadorul rus la ONU, Vassily Nebenzia a declarat ca Moscova doreste ca ...citeste mai departe despre " Iranul a avertizat Consiliul de Securitate al ONU ca nu mai este datoria sa sa mentina acordul nuclear " pe Ziare.com