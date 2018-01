"Invatarea limbii engleze in cadrul programei predate in scolile primare guvernamentale si neguvernamentale contravine legilor si reglementarilor", a declarat sambata seara la televiziunea de stat Mehdi Navid-Adham, presedintele Inaltului Consiliu al Educatiei.El a justificat aceasta decizie prin faptul ca, in viziunea autoritatilor de la Teheran, "in invatamantul primar, baza de predare a culturii iraniene elevilor este slaba", adaugand ca ar putea fi interzise si cursurile de engleza neincluse in programa scolara obligatorie.De obicei in Iran engleza incepe sa fie predata elevilor pe la varsta de 12-14 ani, dar unele scoli au cursuri de engleza si pentru elevii mai mici, iar unii copii participa dupa ore la cursuri de limbi straine organizate de institute private.Liderii islamici iranieni au avertizat adesea asupra a ceea ce ei considera a fi "invazia culturala" occidentala, iar liderul suprem, ayatolahul Ali Khamenei, a protestat in anul 2016 fata de "extinderea invatarii limbii engleze si la gradinite".Intr-un discurs sustinut atunci in fata profesorilor, el a spus: "Nu este vorba despre opozitia fata de invatarea limbilor straine, ci fata de promovarea unei culturi straine in tara si in randul copiilor".Desi nu s-a facut vreo mentiune despre o legatura intre interzicerea predarii limbii engleze si recentele proteste antiguvernamentale, respectivul anunt a survenit in timp ce Gardienii Revolutiei (unitatea de elita a armatei iraniene) a pus aceste proteste pe seama unor forte straine, enumerand printre acestea SUA, Marea Britanie si Israelul. ...citeste mai departe despre " Iranul a interzis orele de limba engleza in scolile primare ca sa evite "invazia culturala" " pe Ziare.com