Abbas Araghchi, adjunct al ministrului de Externe iranian, a declarat in cadrul unei reuniuni a comisiei pentru afaceri externe a parlamentului ca "europenii au intre 45 si 60 de zile pentru a prezenta garantiile necesare pentru asigurarea intereselor Iranului si a compensa daunele provocate de retragerea Statelor Unite", a comunicat duminica purtatorul de cuvant al comisiei, Seyyed Hossein Naghavi Hossaini. citat de AFP.Este pentru prima oara cand la Teheran este mentionat un termen limita pentru viitorul acordului din 2015, cunoscut sub acronimul JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action - planul de actiune comun si cuprinzator), din care SUA s-au retras marti, printr-un decret al presedintelui Donald Trump Potrivit JCPOA, Iranul a beneficiat de suspendarea unor sanctiuni internationale, in schimbul inghetarii programului sau nuclear. Decizia lui Trump reintroduce sanctiunile americane impotriva regimului de la Teheran, iar masurile vor afecta inclusiv terte parti, printre care si companii europene care deruleaza contracte cu Iranul.Citeste si:Avertismentul consilierului lui Trump: SUA ar putea sa sanctioneze companiile europene care fac afaceri cu IranulRouhani anunta ca Iranul ar putea ramane parte a acordului nuclearSUA anunta primele sanctiuni care afecteaza Iranul ...citeste mai departe despre " Iranul acorda tarilor europene 60 de zile pentru a oferi garantii in cadrul acordului nuclear " pe Ziare.com