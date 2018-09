Administratia Donald Trump a dispus retragerea Statelor Unite din acordul nuclear iranian si reimpunerea sanctiunilor impotriva regimului de la Teheran.Ali Salehi a denuntat "manevre emotionale si senzationale". "Cred ca (presedintele SUA, Donald Trump - n.red.) este de partea pierzatorilor, deoarece aplica logica fortei. Poate gandi orice vrea, poate continua aceasta abordare ceva timp, dar in mod sigur nu cred ca va beneficia de pe urma retragerii din acordul nuclear", a declarat Salehi intr-un interviu acordat Associated Press.Oficialul iranian s-a referit la eforturile de construire a unui nou complex nuclear in Natanz. "Centrifugele nu vor fi puse in functiune acum. Este vorba de o etapa pregatitoare. In cazul in care Iranul va decide reactivarea masiva a centrifugelor, vom fi pregatiti pentru acest lucru", a explicat Salehi.In pofida deciziei SUA privind retragerea din acordul atomic international, Uniunea Europeana, Rusia si China pledeaza pentru mentinerea tratatului."Daca vom fi nevoiti sa revenim si sa ne retragem din acordul nuclear, in mod categoric nu vom fi in pozitia in care eram, ci vom fi intr-o pozitie mult, mult mai puternica", a atras atentia oficialul iranian. ...citeste mai departe despre " Iranul ameninta ca ar putea dezvolta un program nuclear mult mai puternic " pe Ziare.com