Iranul avertizeaza ca un atac al SUA sau Arabiei Saudite va declansa "razboi total"

Dupa ce secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat miercuri in Arabia Saudita ca atacurile care au vizat rafinarii saudite, atribuite de Washington Teheranului, reprezinta un "act de razboi", Mohammad Javad Zarif a atras atentia ca un eventual atac asupra Iranului va avea consecinte grave.Intrebat in cadrul unui interviu acordat CNN care ar fi consecintele unui atac american ori saudit, Mohammad Zarif a raspuns: "Razboi total, cu numeroase victime"."Transmit foarte serios ca nu vrem sa ne implicam intr-o confruntare militara. Nu vom ezita sa ne aparam teritoriul", a subliniat oficialul iranian, citat de agentia Associated Press.La randul sau, Mike Pompeo a transmis ca "Statele Unite sunt alaturi de Arabia Saudita", avertizand ca "nu va fi tolerat comportamentul amenintator al Arabiei Saudite".Mike Pence: Armata SUA este "pregatita" sa apere interesele aliatilor dupa atacurile din Arabia SauditaArmata americana este "pregatita" sa apere interesele aliatilor in contextul atacurilor care au vizat rafinarii din Arabia Saudita, incidente atribuite Iranului de Administratia Donald Trump , a declarat marti seara Mike Pence, vicepresedintele SUA. "Dupa acest atac neprovocat, va promit, suntem pregatiti. Suntem pregatiti sa aparam interesele aliatilor nostri, nu va faceti iluzii", a declarat Mike Pence intr-un discurs rostit la Fundatia Heritage.Vicepresedintele SUA a declarat ca, "aparent", Iranul este responsabil de atacurile din Arabia Saudita, subliniind ca serviciile de informatii americane incearca sa afle detalii. "Evaluam toate dovezile, ne consultam cu aliatii", a adaugat Mike Pence, subliniind ca presedintele Donald Trump va stabili cea mai buna modalitate de reactie."Statele Unite vor lua toate masurile necesare" pentru apararea aliatilor, a insistat Mike Pence, precizand ca secretarul de Stat Mike Pompeo s-a deplasat in Arabia Saudita, pentru evaluarea situatiei.Jens Stoltenberg, secretarul general NATO , s-a declarat luni seara "extrem de preocupat" de atacurile care au vizat rafinarii din Arabia Saudita, acuzand Iranul de amplificarea tensiunilor regionale si avertizand ca exista riscul escaladarii crizei."Indemnam toate partile sa evite producerea unor noi atacuri de acest fel, deoarece pot ave ...citeste mai departe despre " Iranul avertizeaza ca un atac al SUA sau Arabiei Saudite va declansa "razboi total" " pe Ziare.com