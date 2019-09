"Toata lumea stie ca toate bazele americane si portavioanele lor, pe o distanta de pana la 2.000 de kilometri in jurul Iranului, se afla in raza de actiune a rachetelor noastre", a afirmat comandantul fortelor aerospatiale ale Gardienilor revolutiei din Iranul, Amir Ali Hajizadeh, potrivit agentiei semioficiale Tasnim.Comentariile acestuia survin dupa ce sambata secretarul de stat american Mike Pompeo a acuzat Iranul pe Twitter ca "a lansat un atac fara precedent impotriva aprovizionarii energetice mondiale", dupa un bombardament cu drone asupra a doua instalatii petroliere din Arabia Saudita.Atacul, revendicat de rebelii yemeniti houthi, a declansat incendii la doua instalatii petroliere ale gigantului Aramco. Secretarul de stat american a sustinut in mesajul sau pe Twitter ca nu exista dovezi ca atacul a provenit din Yemen.Atacul cu drone asupra a doua instalatii petroliere: SUA acuza Iranul, Arabia Saudita spune ca poate si vrea sa riposteze. Efecte la nivel mondialPurtatorul de cuvant al MAE de la Teheran, Abbas Moussavi, a respins duminica acuzatiile sefului diplomatiei americane, dand de inteles ca acestea ar avea ca scop sa justifice "viitoare actiuni" impotriva Iranului."Astfel de acuzatii si remarci sterile si oarbe sunt de neinteles si lipsite de sens", a declarat Moussavi intr-un comunicat in care mentioneaza ca acestea vizeaza sa "strice reputatia unei tari cu obiectivul de a crea un cadru pentru viitoare actiuni impotriva sa", a consemnat AFP. ...citeste mai departe despre " Iranul ameninta SUA: Bazele si navele americane se afla in raza de actiune a rachetelor noastre " pe Ziare.com