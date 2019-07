Iranul incepe sa imbogateasca uraniu la un nivel interzis prin Acordul de la Viena

Secretarul de Stat american Mike Pompeo a avertizat ca aceasta masura va conduce Iranul la "si mai multa izolare si sanctiuni", iar cele trei tari europene care sunt inca parte la acord au condamnat-o, relateaza AFP.Iar presedintele american Donald Trump a adresat un avertisment Teheranului. "Iranul ar trebui sa fie prudent, pentru ca imbogatiti (uraniu) cu un motiv si nu am sa spun eu care e acest motiv. Dar nu e bun", a spus el in fata presei.In comunicate separate, Londra si Berlinul au indemnat Teheranul sa revina asupra deciziei sale, Iar Parisul si-a exprimat "marea ingrijorare" si a cerut Iranului sa inceteze orice activitate "neconforma" acordului nuclear."In cateva ore" Iranul isi reia imbogatireaa uraniului la un nivel de "peste 3,67%", a anuntat duminica dimineata un purtator de cuvant al Organizatiei Iraniene a Energiei Atomice (OIEA), Behrouz Kamalvandi.Kamalvandi nu a oferit indicii despre nivelul la care Iranul intentioneaza sa imbogateascca uraniu 235 si a anuntat doar ca a primit ordinul sa o faca atat cat este necesar, pentru nevoile tarii.Cu o zi inainte, un consilier al liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a precizat ca nevoile tarii in "activitatile sale pasnice" corespund unui uraniu imbogatit la nivelul de 5% - un nivel foarte departat de cel de 90% necesar in vedera fabricarii unei bombe atomice.In pofida criticilor, Teheranul afirma ca decizia sa de a renunta treptat la unele dintre angajamentele sale vizeaza doar sa salveze Acordul de la Viena din 2015.Acesta este un element al ripostei iraniene fata de decizia Statelor Unite de a iesi unilateral din pact, in mai 2018, si de a restabili sanctiuni impuse Iranului.Aceasta noua evolutie are loc pe fondul unor tensiuni exacerbate intre Washington si Teheran, care alimenteaza temeri cu privire la izbucnirea unui razboi in regiunea Golfului Persic.Prin vocea adjunctului ministrului de Externe Abbas Araghchi, Teheranul a amenintat duminica sa-si incalce si alte obligatii in domeniul nuclear - fara sa precizeze care - in "60 de zile", in cazul in care partenerii sai nu gasesc o "solutie" sa-i raspunda la solicitari.Aceste cereri au legatura in principal cu posibilitatea ca Iranul sa con ...citeste mai departe despre " Iranul incepe sa imbogateasca uraniu la un nivel interzis prin Acordul de la Viena " pe Ziare.com