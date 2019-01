"Oceanul Atlantic este departe, iar operatiunea flotei iraniene ar putea dura cinci luni", a declarat contraamiralul Touraj Hassani, adjunctul comandantului Fortelor Navale iraniene, citat de agentia de presa IRNA.Printre navele militare care vor fi trimise in Oceanul Atlantic se numara si distrugatorul Sahand, care este si portelicopter. Aceasta cea mai noua si mai avansata nava de razboi iraniana, de productie autohtona, si a fost lansata in decembrie 2018.Touraj Hassani a declarat in decembrie 2018 ca Iranul va trimite doua sau trei nave militare intr-o misiune in Venezuela. Un alt oficial de rang inalt de la Teheran a argumentat ca navele iraniene au dreptul de a se afla in apropierea apelor teritoriale ale Statelor Unite in contextul in care si portavioane americane navigheaza in largul Iranului."Prin prezenta continua in apele internationale, Fortele Navale iraniene intentioneaza sa aplice ordinele comandantului suprem", ayatollahul Ali Khamenei, "sa arboreze steagul Republicii Islamice Iran , sa contracareze comploturile iranofobe si sa securizeze rutele de transport", a spus Hassani.Relatiile dintre Iran si Statele Unite sunt tensionate. Presedintele Donald Trump a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear international si contesta activitatile balistice si atomice iraniene....citeste mai departe despre " Iranul isi trimite cel mai nou distrugator in Oceanul Atlantic, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite " pe Ziare.com