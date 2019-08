"Ca un gest de bunavointa si un pas catre crearea de spatiu pentru negocieri, am raspuns propunerii franceze. Dorim sa exportam 700.000 de barili de petrol pe zi si sa fim platiti in numerar...si asta doar pentru inceput. Ar trebui sa ajungem la 1,5 milioane de barili pe zi", a spus un oficial iranian.Un al doilea oficial a spus ca "programul de rachete balistice al Iranului nu poate si nu va fi negociat. Am subliniat acest lucru in mod clar si deschis".Un diplomat iranian a spus ca Iranul a exclus si negocierile referitoare la "dreptul sau de a imbogati uraniu, ciclul sau de combustibil nuclear... iar in schimb va respecta in totalitate acordul nuclear din 2015".Surse din industrie au declarat pentru Reuters ca exporturile iraniene de petrol au scazut in iulie la 100.000 de barili pe zi, din cauza sanctiunilor impuse tarii de Statele Unite, de cand presedintele Donald Trump s-a retras anul trecut din acordul din 2015.Ministrul iranian al Afacerilor Externe, Mohammad Javad Zarif, a sosit duminica intr-o vizita-surpriza la summitul G7 de la Biarritz. Acesta a raspuns invitatiei omologului francez, Jean-Yves Le Drian, si nu va avea intalniri cu oficiali americani, potrivit The Guardian. ...citeste mai departe despre " Iranul nu-si va negocia programul de rachete balistice si vrea sa exporte mai mult petrol " pe Ziare.com