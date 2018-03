"Printre masurile luate de Islanda, exista o amanare o oricarui dialog bilateral la nivel inalt cu autoritatile ruse. In consecinta, rsponsabilii islandezi nu vor fi prezenti la Cupa Mondiala din Rusia, din aceasta vara", a anuntat Ministerul islandez al Afacerilor Externe, intr-un comunicat in care cere autoritatilor ruse sa ofere "raspunsuri clare" Marii Britanii.Ambasadorul rus in Islanda a fost informat de aceasta decizie in cursul zilei de luni.La Cupa Mondiala, Islanda se afla in grupa D, alaturi de Argentina, Croatia si Nigeria.Londra a acuzat Moscova ca este "vinovata" de otravirea fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, pe 4 martie, la Salisbury, in sudul Angliei. Moscova respinge acuzatiile.Citeste si:SUA expulzeaza 60 de diplomati rusi si inchid un consulat. Germania Canada si alte tari fac la fel, inclusiv RomaniaRomania expulzeaza un diplomat rus, din solidaritate cu UK in cazul SkripalAustria refuza sa expulzeze diplomati rusi, pentru a-si pastra neutralitateaAmbasada Rusiei la Bucuresti reactioneaza in scandalul expulzarilor vorbind de nebunie colectivaCorespondenta de la Bruxelles: Inainte sa paraseasca Uniunea, Theresa May o salveaza, aparand-o de Rusia ...citeste mai departe despre " Islanda a anuntat un boicot diplomatic al Cupei Mondiale din Rusia " pe Ziare.com