Israelul a bombardat vase militare din portul Gaza

Ar putea fi primele lovituri desfasurate de aparate israeliene asupra acestui teritoriu dupa razboiul din 2014 in care Israelul s-a confruntat cu diverse forte paramilitare palestiniene, relateaza AFP.Dronele au "vizat doua nave din portul Gaza", transmite intr-un comunicat Ministerul de Interne din Fasia Gaza, administrata exclusiv de miscarea Hamas.La randul sau, armata israeliana a informat ca aviatia sa a "vizat sase tinte militare apartinand fortelor navale ale organizatiei teroriste Hamas din Fasia Gaza".Armata nu a precizat in comunicatul sau locul in care au efectuate aceste lovituri.Martorii au relatat ca navele au suferit importante avarii, in timp ce fortele de securitate ale Hamas au impiedicat jurnalistii sa se deplaseze la fata locului.In aceeasi zi, trei palestinieni au fost ucisi de soldati israelieni in Fasia Gaza de-a lungul granitei cu Israelul unde, la 30 martie, a fost declansata o masiva miscare de protest, numita "Marsul intoarcerii".