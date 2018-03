Mii de palestinieni au participat vineri la un mars de protest, dintre care sute au fost raniti prin impuscare.7 palestinieni au murit in tiruri ale unor militari si tancuri israeliene, la frontiera cu Israelul.Militarii israelieni au raportat "revolte" in 6 zone si au "tras spre mai multi instigatori", potrivit BBC.Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) au declarat ca exista aproximativ 17.000 de palestinieni in sase zone de-a lungul gardului de frontiera.IDF a spus ca trupele "au tras spre principalii instigatori" pentru a potoli revoltele in care palestinienii au ars anvelope si au aruncat cocteiluri Molotov spre gard.Update from the Gaza Strip: Thousands of Palestinians are rioting in 6 locations in the Gaza Strip, rolling burning tires and hurling stones at the security fence and at IDF troops, who are responding with riot dispersal means and firing towards main instigators- IDF (@IDFSpokesperson) March 30, 2018Potrivit oficialilor din Sanatate, un baiat de 16 ani se numara printre cei ucisi azi. ...citeste mai departe despre " Israelul a intampinat cu tancurile protestatarii palestinieni: 7 oameni au fost ucisi in confruntarile violente " pe Ziare.com