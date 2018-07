"Ipoteza transferului Ambasadei Republicii Molova de la Tel Aviv in Capitala este una prematura. Cu toate acestea, la fel ca in cazul altor tari, va putem confirma faptul ca exista discutii in aceasta privinta", se arata intr-un raspuns al ambasadorului Israelului la Bucuresti, Tamar Samash.Ministerul israelian de Externe a purtat discutii cu Republica Moldova cu privire la posibilitatea mutarii ambasadei acestei tari de la Tel Aviv la Ierusalim, existand sanse foarte mari in acest sens, afirmau marti surse citate de presa israeliana.Emanuel Nachshon, purtatorul de cuvant al Ministerului israelian de Externe, a confirmat ca un director din cadrul institutiei, Yuval Rotem, s-a deplasat in Republica Moldova, unde a discutat despre tema mutarii ambasadei, informeaza postul public de radio israelian IPBC/Kan, citat de cotidianul israelian Hamodia.Potrivit surselor politice citate de presa israeliana, Republica Moldova a acceptat transferul ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim daca Israelul va deschide ambasada in Chisinau.Pana in prezent, Statele Unite, Guatemala si Paraguay au anuntat mutarea ambasadelor in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.Guvernul Romaniei a semnalat intentia de mutare a sediului ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Reprezentantii Guvernului sustin ca memorandumul privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel in Ierusalim a fost inaintat de Ministerul Afacerilor Externe la categoria "Documente confidentiale" si isi va pastra caracterul pana la o decizie finala.In schimb, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu a fost consultat cu privire la o posibila mutare a ambasadei in Ierusalim.Citeste si Ce a mai ramas din operatiunea "Mutarea ambasadei Romaniei din Israel" si cum a schimbat agenda publica ...citeste mai departe despre " Israelul confirma discutiile cu R. Moldova pentru mutarea ambasadei la Ierusalim " pe Ziare.com