Cei mai multi palestinieni au fost impuscati in timpul protestelor de la granita dintre Gaza si Israel , pentru a cere dreptul la intoarcere pentru refugiatii palestinieni expulzati sau care si-au parasit gospodariile cand a fost creat statul Israel in 1948."Nu exista oameni nevinovati in Fasia Gaza. Toata lumea este conectata la Hamas", miscarea islamista care controleaza acest teritoriu enclava situat intre Israel, Egipt si Marea Mediterana, a afirmat ministrul la postul de radio public israelian."Toata lumea primeste un salariu de la Hamas si toti militantii care incearca sa ne provoace si sa treaca granita sunt militanti ai aripii armate a Hamas", a acuzat ministrul.Israelul s-a confruntat cu critici ferme din partea organizatiilor pentru drepturile omului, inclusiv israeliene, pentru utilizarea de munitie reala impotriva demonstrantilor participanti la "marsul intoarcerii", organizat de palestinieni.Dupa data de 30 martie, cand au fost ucisi 19 palestinieni, Uniunea Europeana si ONU au cerut o ancheta independenta.Vineri, intr-o alta zi de manifestatii marcata de ciocniri, noua palestinieni, inclusiv un jurnalist, au fost ucisi. Uniunea Europeana s-a intrebat din nou cat de justificata este recurgerea la violenta de catre Israel impotriva acestor demonstratii.In total, incluzand doi palestinieni ucisi in ciocniri separate, numarul palestinienilor ucisi din 30 martie este de 30, potrivit Ministerului Sanatatii din Gaza. Nu a existat nicio victima de partea israeliana.Israelul afirma ca soldatii sai au deschis focul doar din necesitate impotriva protestatarilor care incercau sa se infiltreze pe teritoriul sau si sa previna atacurile.Guvernul lui Benjamin Netanyahu acuza Hamas ca se afla in spatele acestei miscari de protest.Citeste si: Ziua de 30 martie a fost cea mai sangeroasa de la razboiul din 2014 intre Israel si Hamas ...citeste mai departe despre " Israelul nu are nicio remuscare pentru palestinienii ucisi: In Fasia Gaza nu exista oameni nevinovati " pe Ziare.com