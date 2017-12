Israelul spune ca alte 10 tari ar urma sa-si mute ambasada la Ierusalim. Romania ar fi printre ele

"Suntem in contact cu cel putin zece tari, dintre care unele in Europa ", in vederea transferului ambasadei lor de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa decizia presedintelui american, Donald Trump , de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, a declarat Tzipi Hotovely la postul national de radio.Ea a facut aceste declaratii la o zi dupa ce Guatemala a anuntat transferul ambasadei sale la Ierusalim.Viceministrul nu a dat numele tarilor care ar putea urma acest exemplu."Declaratia lui Trump va genera un curent din care am vazut deocamdata numai inceputul", s-a limitat ea sa afirme.Postul national de radio, citand surse diplomatice, a vorbit despre Honduras, Filipine, Romania si Sudanul de Sud printre tarile care ar putea avea o astfel de initiativa.Potrivit radioului israelian, in acest moment este vorba numai de contacte, si nu de negocieri concrete pentru transferul ambasadelor acestor tari la Ierusalim intr-un viitor apropiat.Dragnea se pozitioneaza de partea lui Trump in scandalul momentului: Sa mutam si noi ambasada la IerusalimTrump tuna si fulgera impotriva celor care n-au sustinut decizia sa privind Ierusalimul. Cum e recompensata Romania pentru abtinereProtest la Ambasada SUA la Bucuresti fata de decizia lui Trump privind Ierusalimul: Un arogant, o nerusinare!Guatemala avea o misiune diplomatica la Ierusalim ca si alte 12 tari pana la adoptarea Rezolutiei 478 a ONU , in 1980, care a condamnat proclamarea de catre parlamentul israelian a Ierusalimului drept capitala "unica si indivizibila" a statului evreu.Bolivia, Chile, Columbia, Costa Rica, Republica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haiti, Olanda , Panama, Salvador, Uruguay si Venezuela si-au relocat la acea data ambasada la Tel Aviv unde se aflau deja reprezentantele diplomatice ale celorlalte tari.Palestinienii au calificat luni ca fiind "un act rusinos" si ostil decizia Guatemalei de a-si transfera ambasada la Ierusalim.Palestinienii considera Ierusalimul de Est drept capitala viitorului lor stat la care aspira. Israelul ocupa din 1967 partea orientala a Ierusalimului, anexare nerecunoscuta vreodata de comunitatea internationala.Citeste si:Vot covarsitor la ONU impotriva deciziei lui Trump privind Ierusalimul. Romania s-a abtinut de la votErdogan il indeamna p ...citeste mai departe despre " Israelul spune ca alte 10 tari ar urma sa-si mute ambasada la Ierusalim. Romania ar fi printre ele " pe Ziare.com