Potrivit estimarilor autoritatilor israeliene, citate de aceiasi oficiali, Iranul imbogateste cu o rata de 4% intre 100 si 180 de kilograme de uraniu pe luna, ceea ce, in acest ritm, va permite Teheranului sa aiba pana la sfarsitul anului aproape 25 de kilograme de uraniu inalt imbogatit, pragul necesar pentru fabricarea unei bombe nucleare.Iranienii vor avea nevoie de peste sase luni pentru a ajunge la acest nivel si vor mai avea nevoie de aproximativ inca doi ani pentru a dezvolta rachete capabile sa duca o posibila bomba, potrivit unor informatii ale mass-media israeliene care citau marti seara raportul pe 2020 al directiei de informatii militare a armatei israeliene.Potrivit unor elemente ale acestui raport, Iranul nu se va grabi sa fabrice concret o bomba, deoarece Teheranul nu doreste un razboi, desi ramane posibila o escaladare militara.Israelul acuza de mai multi ani Iranul ca incearca sa se doteze cu arma nucleara, in pofida dezmintirilor repetate ale Teheranului si se opune, precum Statele Unite, acordului din 2015 (JCPOA).In baza acordului semnat in 2105 la Viena, cunoscut ca Planul comun de actiune cuprinzator (JCPOA), Iranul a convenit cu Franta Germania , Marea Britanie, China Rusia si SUA sa-si limiteze programul nuclear, in schimbul unei ridicari a sanctiunilor.Iranul e dispus sa discute mici modificari ale acordului nuclear, insa cu o conditie ...citeste mai departe despre " Israelul sustine ca Iranul va avea in 2020 destul uraniu ca sa faca o bomba nucleara " pe Ziare.com