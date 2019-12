Istoric punct de cotitura: Europa a pierdut definitiv Regatul Unit

Pentru eurosceptici e un triumf istoric. Pentru eurocrati, un seism de proportii. La 12 decembrie a invins, categoric, Boris Johnson, omul pe care stanga europeana l-a demonizat copios, refuzand ferm sa-l scuteasca de calificative dezonorante.Or, "mincinosul" si "populistul" "Trump britanic" si-a impus fara probleme sloganul. A cerut rapida "infaptuire a Brexit-ului" si-a obtinut o clara majoritate parlamentara. Va urma deci o relativ grabnica transpunere a divortului de Europa Indelung amanata de o stanga laburista indecisa si de liberal-democrati din ce in ce mai putin liberali si democrati, de vreme ce, laolalta cu nationalistii scotieni, s-au decis s-o torpileze, desi fusese hotarata democratic, prin referendumul din 2016, aceasta despartire nu va fi usoara.Se va realiza prin vointa unei natiuni polarizate, obosite de interminabila tergiversare si cearta, dar care chiar se vrea suverana si a premiat, ca atare, programul clar si optimist al unui premier temerar, care porneste cu indrazneala, nu insa fara atuuri in carti, catre un viitor incert.Modul in care se va configura acest viitor va depinde in mare masura de maniera in care se vor reaseza, dupa cutremurul britanic, placile tectonice ale politosferei europene si occidentale.Boris Johnson a izbutit incredibilul, unindu-si partidul conservator care se afla pe punctul de a se dezintegra. Dar va izbuti el oare sa-i uneasca si pe britanici? Date fiind obstructiile scotiene, nu-i sigur.Net mai grea e, de acum incolo, misiunea Opozitiei. Al carei destin e mai incert decat oricand. Vor intelege oare stanga britanica si cea europeana intreaga dimensiune a dezastrului care s-a abatut asupra lor? Vor pricepe oare ca extremistul sef al laburistilor, Jeremy Corbyn, e mai degraba un simptom decat intreaga cauza a catastrofei?Vor interioriza ele ca omul care si-a transformat partidul laburist intr-un bastion anticapitalist si antisemit, daca nu si filoterorist, nu poarta singur toata vina pentru erodarea galopanta a popularitatii si increderii in progresism? Isi vor asuma ele lectia acestei erodari a simpatiilor, care, departe de a provoca doar in Regatul Unit un cataclism la urne pentru adversarii conservatorilor si neoliberalilor, risca sa reduca la insignifianta politica si socialismul britanic si social-democratia continentala?Va intelege ...citeste mai departe despre " Istoric punct de cotitura: Europa a pierdut definitiv Regatul Unit " pe Ziare.com