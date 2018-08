"Daca Uniunea Europeana se incapataneaza cu aceasta abordare, daca in urma reuniunii programate vineri la Comisia Europeana nu vor aparea rezultate si nu vor fi luate decizii privind nava Diciotti si redistribuirea imigrantilor, eu si intreaga Miscare Cinci Stele nu vom mai fi dispusi sa oferim 20 de miliarde de euro Uniunii Europene", a declarat Luigi di Maio, citat de publicatia Il Fatto Quotidiano, precizand ca vorbeste in calitatea de lider al formatiunii politice.Guvernul de la Roma, condus de coalitia Miscarii Cinci Stele (populista, antisistem) si Ligii Nordului (extrema-dreapta), se opune venirii navelor cu imigranti extracomunitari in Italia, cerand preluarea imigrantilor de catre alte tari membre ale Uniunii Europene.In prezent, in Portul Catania se afla o nava la bordul careia sunt 150 de extracomunitari. Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, a permis doar debarcarea copiilor din aceasta nava.Citeste si: Germania si Grecia au ajuns la o intelegere privind deportarea imigrantilorGuvernul Spaniei este obligat de Curtea Suprema sa primeasca in continuare imigrantiPeste 500 de copii au fost reuniti cu parintii lor imigranti, dupa ce Trump i-a despartit ...citeste mai departe despre " Italia ameninta cu suspendarea contributiilor la bugetul UE din cauza problemei imigrantilor " pe Ziare.com