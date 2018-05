Italia are un nou premier. Guvernul promite sa scada impozitele si varsta de pensionare si sa creasca ajutoarele

"Presedintele Republicii Sergio Mattarella l-a primit in aceasta dupa-amiaza pe profesorul Giuseppe Conte, caruia i-a dat mandat sa formeze Guvernul", a declarat pentru presa secretarul general al presedintiei Ugo Zampetti.Miscarea Cinci Stele (M5S, antistem) si Liga (extrema dreapta), care dispun de o majoritate fragila in Parlament si au elaborat un program comun antiausteriate si securitar, l-au propus pe jurist luni seara.Insa presedintele a amanat aproape 48 de ore sa ia o decizie, putin convins de autoritatea lui Conte - un discret profesor de drept, in varsta de 53 de ani, fara experienta pilitica - in fata numelor grele din Liga si M5S care urmeaza sa-i devina ministri.Lui ii revine, de-acum, sa finalizeze alcatuirea Guvermului, care face de mai multe zile obiectul unor negocieri dure intre M5S si Liga.Aceasta lista urmeaza sa primeasca ulterior aprobarea lui Mattarella, dupa care Guvernul se va duce sa depuna juramantul si se va prezenta in fata membrilor Camerei Deputatilor si Senatului pentru a obtine votul de incredere.Potrivit presei italiene, Salvini, liderul Ligii, urmeaza sa devina ministru de Interne, iar Luigi Di Maio, liderul M5S, sa primeasca un mare Minister al Dezvoltarii Economice.Numele care ridica cele mai mari probleme este cel pe care Liga vrea sa-l impuna la portofoliul Economiei - Paolo Savona, un fost ministru (1993-1994), in varsta de 81 de ani, care considera euro o "capcana germana" pentru Italia Premier cu lucrari juridice inventateDe marti, credibilitatea lui Conte a fost patata de cateva randuri din CV-ul sau, in care evoca lucrari de "perfectionare juridica" la universitati prestigioase, dintre care mai multe, contactate de AFP, au declarat ca nu au vreo urma a acestui lucru.Frecventarile sale s-au limitat in general la cercetari personale in timpul verii, in bibliotecile lor, dar nu a fost nevoie de mai mult ca comentarii caustice sa tasneasca in presa si pe retele de socializare."Ei nici nu mai stiu ce sa inventeze impotriva unui cetatean cinstit si onorabil", a reactionat Di Maio.Promisiunile noului Guvern: Scad impozitele, varsta de pensionare, cresc ajutoarele si cresterea economicaMattarella - garantul ...citeste mai departe despre " Italia are un nou premier. Guvernul promite sa scada impozitele si varsta de pensionare si sa creasca ajutoarele " pe Ziare.com