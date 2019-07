Italia da iarasi presedintele Parlamentului European, pe David-Maria Sassoli. De ce niciun roman nu a candidat (Video)

Patru candidaturi au fost depuse, marti seara, pentru conducerea Parlamentului European, dar pe lista nu s-a regasit niciunul dintre cei doi pe care i-ar fi dorit Consiliul European, in pachetul de distribuire a inaltelor functii europene, stabilit dupa un maraton de negocieri, la Bruxelles.Cei patru canditati din prima runda au fost: Ska Kealler (Partidul Verzilor / Germania ), Sira Rego (Stanga Europeana Unita/Stanga Verde Nordica / Spania ), David-Maria Sassoli (Alianta Progresista a Democratilor si Socialistilor/ Italia ) si Jan Zahradil (Grupul Conservatorilor si Reforminstilor Europeni / Cehia ) . In a doua runda, cea decisiva, s-au prezentat aceiasi candidati.Ziare.com v-a transmis, in format LIVE TEXT, votul din plenul de la Strasbourg, precum si cele mai relevante declaratii:14:15 - Italianul David-Maria Sassoli a reusit, din a doua tura de vot, sa obtina presedintia Parlamentului European, pentru Grupul Socialistilor, cu 345 de voturi, in conditiile in care avea nevoie de majoritatea calificata, si anume 334 de voturi, potrivit tabelei cu rezultate afisate in plen.12:44: A inceput cea de-a doua runda de vot, sunt aceiasi candidati.Intre timp, Alianta PLUS USR a anuntat ca va cere Consiliului European sa sprijine candidatura Laurei Codruta Kovesi pentru Parchetul European."Dupa negocierile in care Consiliul European a agreat numele persoanelor care vor prelua conducerea institutiilor europene pentru urmatorii ani, Alianta 2020 USR PLUS considera ca Estul continentului nu este bine reprezentat. La varful Comisiei, Parlamentului European si Consiliului nu exista inca acest echilibru geografic pe care noi l-am cerut si pentru care insistam.Tinand cont ca in acest moment candidatura Laurei Codruta Kovesi pentru functia de Procuror sef european este blocata in Consiliu, consideram ca sustinerea Parlamentului pentru aceasta candidatura, cu toata forta noului mandat, este esentiala.Alianta 2020 USR PLUS va pune pe agenda tuturor discutiilor si negocierilor care urmeaza aceasta candidatura ca o necesitate atat pentru o reprezentare a Romaniei si a Europei de Est la varful institutiilor europene cat si ca o datorie de onoare a eurodeputatilor ...citeste mai departe despre " Italia da iarasi presedintele Parlamentului European, pe David-Maria Sassoli. De ce niciun roman nu a candidat (Video) " pe Ziare.com