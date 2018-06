Italia: Un nou guvern, condus de Giuseppe Conte, a fost acceptat de presedinte. Vineri au loc votul si ceremonia de investitura

Conte a renuntat initial la formarea Guvernului in 28 mai, dupa ce presedintele a respins nominalizarea lui Paolo Savona la Ministerul Economiei. In locul lui Conte a fost nominalizat Carlo Cottarelli, care ar fi urmat sa formeze un Executiv de tehnocrati, insa eforturile sale au esuat, iar Cotarelli a renuntat joi seara la nominalizare.Conform BBC, dupa o noua intalnire cu presedintele Mattarella, Conte a confirmat nominalizarea profesorului de economie Giovanni Tria, pentru Ministerul Economiei, iar Savona, respins de presedinte, se va regasi totusi in Guvern, dar pe o alta functie.Liderul M5S, Luigi Di Maio, si liderul Ligii, Matteo Salvini, au anuntat, intr-o scurta declaratie comuna: "Au fost intrunite toate conditiile pentru un Guvern M5S-Liga".De altfel, Salvini va detine postul de ministru de Interne in viitorul Cabinet, pozitie din care a promis o atitudine mai dura referitoare la migratie.Lista Guvernului este urmatoarea, conform BBC:Ministru de Interne si viceprim-ministru - Matteo Salvini (Liga)Ministru al Industriei si videprim-ministru - Luigi Di Maio (M5S)Ministru de Externe - Enzo Moavero Milanesi (independent, ex-ministru al Afacerilor Europene)Ministru al Economiei - Giovanni TriaMinistru al Apararii - Elisabetta Trenta (M5S)Ministru al Justitiei - Alfonso Bonafede (M5S)Ministru al Sanatatii - Giulia Grillo (M5S)Ministru pentru Afaceri Europene - Paolo Savona (independent)Subsecretar al prim-ministrului: Giancarlo Giorgetti (Liga)Ministru pentru probleme Parlamentare - Riccardo Fraccaro (M5S)Ministrul Agriculturii - Gian Marco Centinaio (Liga)Ministrul Infrastructurii - Danilo Toninelli (M5S)Ministrul Educatiei - Marco Bussetti (Liga)Ministrul Culturii - Alberto Bonisoli (M5S)Ministrul Mediului - Sergio Costa (M5S)Ministrul Afacerilor Regionale - Erika Stefani (Liga)Ministrul pentru Familie - Lorenzo Fontana (Liga)Vineri sunt asteptate votul in Parlament si ceremonia de investitura pentru noul Guvern. ...citeste mai departe despre " Italia: Un nou guvern, condus de Giuseppe Conte, a fost acceptat de presedinte. Vineri au loc votul si ceremonia de investitura " pe Ziare.com