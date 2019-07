Cu 322 de voturi pentru si 90 impotriva, camera inferioara a Parlamentului a aprobat versiunea mai dura a asa-numitului "decret de securitate", care in prezent prevede amenzi in cuantum de 10.000-50.000 de euro, informeaza dpa.Decretul, intrat in vigoare la 15 iunie la initiativa ministrul de Interne de extrema dreapta Matteo Salvini, are nevoie de votul Parlamentului pentru a face parte din legislatie.In procesul adoptarii, membrii coalitiei populiste de guvernamant au decis in favoarea unei variante mai restrictive a pachetului anti-imigratie. Versiunea finala are nevoie acum de aprobarea Senatului, al carui vot este asteptat pana pe 13 august.Aplicarea de sanctiuni financiare la adresa organizatiilor neguvernamentale angajate in salvarea migrantilor pe mare face parte din abordarea ferma in care Salvini a ales sa gestioneze problema imigratiei.Amenzi au fost deja aplicate ONG-urilor Sea-Watch ( Germania ) si Mediterranea ( Italia ), organizatii care au ignorat ordinul de a nu patrunde in apele teritoriale ale Italiei si au dus zeci de migranti salvati pe insula Lampedusa. Navele celor doua organizatii au fost, de asemenea, sechestrate.Ministerul de Interne de la Roma a anuntat joi ca numarul migrantilor care au debarcat pe tarmurile Italiei de la inceputul anului a scazut la 3.418, cu 81% mai putin comparativ cu 2018.Dar ONG-urile de salvare a migrantilor, impotriva carora Salvini isi concentreaza eforturile, au contribuit doar intr-o mica masura la realizarea acestor debarcari. Majoritatea migrantilor reusesc sa ajunga in Italia fara sprijinul organizatiilor caritabile, noteaza AFP. ...citeste mai departe despre " Italia va amenda cu pana la 1 milion de euro ONG-urile care salveaza migranti " pe Ziare.com