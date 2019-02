Italia vrea sa vanda proprietati de 1,8 miliarde de euro ca sa faca fata datoriei

Ministerul Finantelor identifica proprietatile detinute de stat si de administratiile regionale si locale care ar putea fi vandute - in special cazarmi, spitale si cladiri de birouri care nu mai sunt folosite, au declarat pentru Bloomberg surse apropiate planului.Premierul Giuseppe Conte spune ca guvernul sau se asteapta ca masurile incluse in buget sa duca la o redresare a economiei in a doua jumatate a anului 2019, in ciuda faptului ca cifrele publicate recent au aratat ca tara a intrat in recesiune, prima din 2013.Majoritatea economistilor se asteapta ca avansul economiei sa fie mult mai redus decat cel prognozat de Guvern, de 1%.Planul bugetar pe trei ani, aprobat in decembrie, include venituri de 950 de milioane de euro din vanzari imobiliare in 2019 si 150 de milioane de euro in fiecare din anii urmatori.Statul italian si alte entitati publice detin proprietati imobiliare in intreaga tara care se ridica la un total de 283 miliarde de euro, potrivit informatiilor guvernamentale de anul trecut, bazate pe cele aproximativ un milion de active pentru care Trezoreria a realizat un inventar.Estimarile oficiale anterioare, care acopera un numar mai mare de proprietati, au plasat valoarea la 425 miliarde de euro.Datoria publica a Italiei a atins in luna noiembrie un nivel record de 2.350 miliarde de euro, reprezentand 133% din PIB.Proiectul de vanzari imobiliare va fi conturat in detaliu in urmatoarele luni, iar primele proprietati ar putea fi scoase la vanzare inainte de sfarsitul anului.Discutiile privesc modul de vanzare a proprietatilor, eventual prin impartirea lor in functie de locatie si destinatie.Aceasta nu ar fi prima incercare a Italiei de a obtine lichiditati prin vanzarea de proprietati. Guvernul lui Silvio Berlusconi nu a reusit sa atraga ofertanti pentru cazarmile desfiintate din nord si nici administratiile conduse de Matteo Renzi si Paolo Gentiloni nu au reusit sa vanda imobile publice.Citeste si: Moment critic pentru Italia - Ar putea fi tara care aduce criza in Europa ...citeste mai departe despre " Italia vrea sa vanda proprietati de 1,8 miliarde de euro ca sa faca fata datoriei " pe Ziare.com