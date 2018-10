Presedintele american a adaugat, insa, imediat, ca suspiciunile de nepotism ar impiedica probabil o asemenea desemnare. Iar Ivanka Trump (foto stanga) a exclus aceasta posibilitate intr-un mesaj pe Twitter sub forma de punere la punct, relateaza AFP."Stiu ca presedintele va numi o persoana formidabila pentru a o inlocui pe ambasadoarea Haley. Aceasta persoana nu voi fi eu", a scris ea.It is an honor to serve in the White House alongside so many great colleagues and I know that the President will nominate a formidable replacement for Ambassador Haley. That replacement will not be me.- Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 9, 2018"Avem multe nume", le-a explicat Donald Trump jurnalistilor pe peluza de la Casa Alba de unde urma sa plece cu elicopterul spre o reuniune publica in Iowa, in perspectiva alegerilor legislative de la jumatatea mandatului, din 6 noiembrie.El a mai amintit numele Dinei Powell, fosta responsabila a Consiliului National de Securitate al presedintiei SUA, "o persoana la care ma voi gandi"."Va voi spune ceva: oamenii care stiu, stiu Ivanka ar fi dinamita. Stiti insa ca as fi acuzat de nepotism, puteti crede asta?", s-a intrebat el, vizibil incantat sa se joace in fata jurnalistilor cu ideea unei numiri a fiicei sale de 36 de ani in acest post cheie al administratiei."Cred ca Ivanka ar fi exceptionala. Ceea ce nu inseamna ca o voi alege pe ea (...) Nu cred ca exista cineva care sa aiba mai multa incredere in lume decat ea", a continuat Donald Trump.Nikki Haley si-a anuntat marti dimineata demisia, care isi va face efectul la sfarsitul anului, luand prin surprindere intreaga clasa politica americana. Ea a fost una dintre personalitatile cele mai proeminente ale inceputului de mandat al lui Donald Trump. ...citeste mai departe despre " Ivanka Trump, ambasadoare SUA la ONU? O propunere "dinamita", sustine tatal-presedinte " pe Ziare.com