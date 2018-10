Fernando Haddad, care a candidat din partea formatiunii politice de stanga Partidul Muncitoresc, a obtinut 45% din voturi, relateaza Dpa si BBC.Campania lui Jair Bolsonaro s-a bazat pe promisiunea de eradicare a coruptiei si scadere a nivelului ridicat de criminalitate.Bolsonaro, care a fost ranit in timpul unei manifestatii electorale desfasurate in orasul Juiz de Fora, a purtat o vesta antiglont cand s-a prezentat la vot in Rio de Janeiro."Nu putem continua sa sustinem comunismul. Vom schimba destinul Braziliei", a declarat Bolsonaro, potrivit agentiei Reuters.De asemenea, Jair Bolsonaro a fost sunat de catre omologul sau american Donald Trump, care l-a felicitat pentru victoria obtinuta duminica."Presedintele Trump l-a sunat in aceasta seara pe presedintele ales al Braziliei Bolsonaro pentru a-l felicita pe el, precum si poporul brazilian, pentru alegerile de astazi", a spus Sarah Sanders, purtatoare de cuvant a executivului american."Cei doi barbati si-au exprimat angajamentul puternic sa colaboreze pentru a ameliora viata locuitorilor din SUA si Brazilia si, in calitate de lideri regionali, ai celor doua Americi", a adaugat ea, conform Agerpres. ...citeste mai departe despre " Candidatul de extrema dreapta a castigat prezidentialele din Brazilia. Trump l-a sunat sa-l felicite " pe Ziare.com