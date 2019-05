Japonia a testat un tren de mare viteza capabil sa ajunga la 360 km/h

Purtand numele de cod ALFA-X, trenul cu zece vagoane si un "nas" foarte lung, cu o forma aerodinamica, va deveni cel mai rapid tren de mare viteza din lume, capabil sa atinga 360 km/h atunci cand va intra in exploatare, in primavara anului 2031, a informat compania feroviara East Japan Railway.Productia acestui prim exemplar de tren de mare viteza a fost finalizata luna aceasta la un cost de 10 miliarde yeni (80 milioane euro) . Testele au inceput saptamana trecuta, insa testul care s-a derulat joi intre Sendai si Morioka, doua orase din nordul Japoniei, a fost primul la care a avut acces si media, transmite AFP."Testul de astazi s-a derulat cu succes, fiind atinsa o viteza de 320 km/h. Vom continua sa testam trenul timp de aproximativ trei ani", a declarat un purtator de cuvant al East Japan Railway.Comparativ, TGV-ul francez a atins in 1981, cand a fost lansat, o viteza de 260 km/h, iar in prezent are o viteza comerciala maxima de 320 km/h.Intrarea in serviciu a modelului ALFA-X nu este prevazuta a avea loc inainte de 2031, cand liniile Shinkansen vor fi prelungite pana la Sapporo, capitala insulei Hokkaido.Shinkansen, pionierul mondial in domeniul transportului feroviar ultra-rapid, a luat nastere in 1964, cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Tokyo. In prezent, aceste trenuri transporta zilnic sute de mii de pasageri cu o punctualitate aproape perfecta. Aceste trenuri se caracterizeaza printr-o securitate maxima, nefiind inregistrat niciun accident grav in cei peste 50 de ani de existenta.In paralel, Japonia testeaza si un tren cu levitatie electromagnetica - 'maglev' - care, cu ocazia unui test derulat in 2015, a atins viteza de 603 kilometri pe ora, un record mondial, potrivit companiei Central Japan Railways. Acest tren ar urma sa transporte pasageri in 2027 intre Tokyo (est) si Nagoya (centru).Atunci ar urma sa ruleze la viteze de 500 km/h pentru a acoperi distanta de 286 kilometri in 40 de minute. Costul total al intregului proiect 'maglev' este evaluat la peste 9.000 de miliarde de yeni (peste 70 de miliarde de euro) . ...citeste mai departe despre " Japonia a testat un tren de mare viteza capabil sa ajunga la 360 km/h " pe Ziare.com