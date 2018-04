Fortele Japoneze de Autoaparare au prezentat sambata brigada speciala amfibie ARDB, al carei scop va fi contracararea invaziilor asupra insulelor indepartate ale Japoniei, noteaza CNN. China si Japonia impartasesc o lunga istorie de dispute teritoriale asupra unui arhipeleag din Marea Chinei de Est, cunoscut ca Diaoyu la Beijing si ca Senkaku la Tokyo.Intr-un editorial publicat duminica de Global Times, un tabloid detinut de statul chinez, se mentioneaza ca Asia trebuie sa aiba grija la revirimentul militar al Japoniei."Unii se intreaba daca guvernul japonez ar putea avea in vedere folosirea salvgardarii integritatii teritoriale ca scuza pentru reinvierea militarismului, situatie in care tarile din regiune trebuie sa fie foarte vigilente", scriu autorii editorialului.De asemenea, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Geng Shuang, a declarat luni ca actiunile Japoniei in plan militar sunt urmarite indeaproape de vecinii lor asiatici "din motive istorice".Brigada ARDB, care va numara in total 2.100 de luptatori, este dotata cu transportoare amfibii si avioane cu decolare verticala V-22 Ospreys din SUA. De altfel, japonezii au inceput deja exercitii militare comune puscasii marini americani.Modificarea constitutiei pacifiste a Japoniei astfel incat aceasta sa poata dispune de forte armate, a fost de-a lungul timpului unul dintre obiectivele premierului Shinzo Abe, urgentat in contextul agresivitatii in crestere a Coreei de Nord.C.S. ...citeste mai departe despre " Japonia infiinteaza prima brigada de infanterie marina de dupa al Doilea Razboi Mondial. China nu o vede cu ochi buni " pe Ziare.com