Japonia intra intr-o noua era, dupa abdicarea imparatului Akihito. Calendarul va incepe din nou de la anul 1

Premierul Shinzo Abe a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca pe 1 aprilie cabinetul sau va adopta numele noii ere in care intra Japonia , noul "gengo" din calendarul nipon traditional, odata cu urcarea unui nou imparat pe tron.Actualul nume al erei este "Heisei" - care inseamna "atingerea pacii" - si a fost ales pe 8 ianuarie 1989, cand imparatul Hirohito a murit si a lasat tronul liber pentru fiul sau Akihito. Astfel, dupa calendarul nipon, tocmai se incheie anul 30 al erei Heisei.Imparatul Akihito, in varsta de 85 de ani, va abdica pe 30 aprilie, devenind primul conducator din ultimii 200 de ani care recurge la acest gest. Iar odata ce fiul sau Nirohito va urca pe tron, japonezii vor intra intr-o noua era, al carei nume va fi anuntat pe 1 aprilie.Desi Japonia moderna tinde sa foloseasca tot mai mult calendarul gregorian, numele unei noi ere imperiale are o insemnatate deosebita pentru poporul nipon. Numele noii ere imperiale va fi utilizat si in documentele oficiale nipone.