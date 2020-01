Infectia a fost confirmata la un barbat din 40 de ani, care locuieste in Wuhan - orasul chinez din centrul focarului - si a calatorit in Japonia, a transmis Ministerul Sanatatii intr-un comunicat.Barbatul, care a sosit duminica in Japonia, este in prezent internat in spital, a precizat Ministerul.Si Guvernul din Coreea de Sud a confirmat vineri aparitia celui de-al doilea caz de imbolnavire cu coronavirusul originar din China, a anuntat Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (KCDC), potrivit Reuters.Virusul a ucis 25 de persoane in China si a infectat peste 800, au informat autoritatile sanitare din aceasta tara.Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat stare de urgenta in China.Citeste si:Trei orase cu o populatie cat Romania sunt inchise de virusul ucigas. Imagini dramatice: Oamenii s-au batut pentru mancare, magazinele sunt pustii, Armata pazeste garileCarnea de sarpe, posibila sursa a noului virus mortal din ChinaOrasul din China unde a aparut noul virus ucigas a fost inchis. Mai multi artisti romani tocmai s-au intors din ChinaMasuri impotriva virusului din China: "Experienta, slava Domnului, din pacate Romania are. Nu reinventam roata" ...citeste mai departe despre " Japonia si Coreea de Sud confirma noi cazuri de coronavirus " pe Ziare.com