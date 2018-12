Agentia Uniunii Europene pentru Frontiere ajuta statele membre ale UE si tarile asociate la spatiul Schengen sa isi gestioneze frontierele externe, relateaza agentia Dpa."Pentru mai mult de doi ani, liderii statelor membre UE si Guvernele acestora au cerut protectie mai buna a frontierelor externe ale Europei", a declarat Juncker intr-un interviu acordat publicatiei germane Welt am Sonntag."Brusc, exista ingrijorari din toate partile. Se crede ca va interfera cu suveranitatea nationala, ca totul se desfasoara mult prea repedde si ca numerele au devenit prea mari. Este o ipocrizie exagerata", a adaugat presedintele Comisiei Europene.In luna septembrie, Comisia Europeana a sugerat cresterea efectivelor de la granite de la 1.500 la 10.000, pana in anul 2020. Propunerea a venit dupa ce liderii statelor membre UE au decis in cadrul summitului din luna iunie ca protejarea granitelor impotriva imigratiei ilegale este o prioritate.In urma criticilor primite, presedintia austriaca a Consiliului Uniunii Europene a decis amanarea cresterii efectivelor pana in anul 2027. La inceputul lunii decembrie, ministrul german de Interne, Horst Seehofer, a transmis ca anul 2025 este "un termen limita fezabil".Jean-Claude Juncker a acuzat tarile care si-au manifestat nemultumirea fata de securitatea scazuta de la granite ca sunt neimplicate. Europa nu poate lucra asa. Trebuie sa actionam rapid pentru a fi pregatiti, pentru a avea granitele externe ale Uniunii Europene sub control", a declarat presedintele Comisiei Europene.Citeste si: Intr-o luna in Romania au ajuns imigranti cat in doi ani. Frontex monitorizeaza ruta prin Marea Neagra ...citeste mai departe despre " Motivul pentru care Jean-Claude Juncker acuza statele Uniunii Europene de ipocrizie " pe Ziare.com