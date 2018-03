Inalta Curte a respins recursul lui Le Pen, cofondatorul Frontului National (FN, extrema dreapta), care contestase condamnarea sa pronuntata pe 1 martie 2017 de Curtea de Apel din Paris.Le Pen mai fusese condamnat, in doua randuri - in civil - de justitia franceza din cauza acestor declaratii, pe care le-a facut prima data in 1987. Ultima condamnare priveste declaratii din aprilie 2015.Criticate de catre fiica sa, Marine Le Pen, care i-a succedat la conducerea patidului de extrema dreapta, aceste declaratii au antrenat suspendarea lui Jean-Marie Le Pen din FN, iar ulterior excluderea sa din formatiune.In data de 2 aprilie 2015, Jean-Marie Le Pen i-a raspuns jurnalistului Jean-Jacques Bourdin, care l-a intrebat daca regreta faptul ca a catalogat camerele de gazare drept un "detaliu": "Absolut deloc. Ceea ce am spus corespunde gandirii mele, si anume ca aceste camere sunt un detaliu al istoriei razboiului, daca nu se accepta, din contra, ca razboiul este un detaliu al camerelor de gazare".Jurnalistul l-a intrebat atunci daca "milioane de morti" pot fi catalogate drept un "punct de detaliu". "Nu despre un milion de morti, ci despre camere de gazare", "eu vorbesc despre lucruri exacte. Eu nu am vorbit despre numarul mortilor. Eu am vorbit despre un sistem. Am spus ca acesta este un detaliu al istoriei razboiului", a insistat fostul lider FN."Sub acoperirea recunoasterii realitatii si caracterului > al camerelor de gazare", "Jean-Marie Le Pen nu a incetat sa le relativizeze importanta", se subliniaza in hotararea primei instante, pronuntate de catre un tribunal corectional, in aprilie 2016, in care se arata ca el facea o concesie "doar aparenta". Curtea de Apel a confirmat aceasta analiza. ...citeste mai departe despre " Jean-Marie Le Pen, condamnat definitiv pentru ca a catalogat camerele de gazare un "detaliu" al istoriei " pe Ziare.com