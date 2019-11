Jens Stoltenberg: Spatiul cosmic va fi recunoscut ca domeniu strategic de aparare, dar NATO nu va plasa arme in spatiu

"Intr-o lume aflata in schimbare rapida, NATO continua sa se adapteze pentru a face fata provocarilor strategice. Iar maine vom face un nou pas important. Ma astept ca ministrii sa aprobe recunoasterea spatiului ca domeniu operational, alaturi de aer, zonele terestre, maritime si cibernetice. Spatiul este esential pentru masurile NATO de aparare si disuasiune, pentru avertizare, comunicatii si navigare", a declarat marti Jens Stoltenberg, inaintea unei reuniuni a ministrilor de Externe din cadrul NATO."Aproximativ 2.000 de sateliti sunt in prezent pe orbita Terrei. Aproximativ jumatate dintre ei sunt detinuti de tari membre NATO. Deci, recunoasterea spatiului cosmic ca domeniu operational va fi un semnal clar ca noi continuam consolidarea capabilitatilor de disuasiune si aparare in toate domeniile", a precizat Jens Stoltenberg, conform unei declaratii postate pe site-ul Aliantei Nord-Atlantice."Abordarea noastra va ramane defensiva si in conformitate totala cu reglementarile internationale. NATO nu intentioneaza sa plaseze arme in spatiul cosmic. Dar trebuie sa ne asiguram ca misiunile si operatiunile noastre au sustinerea adecvata", a continuat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice.Citeste si: Noul ministru de Externe a avut o discutie telefonica cu secretarul general al NATO."Vom aborda si alte teme, inclusiv rolul NATO in combaterea terorismului. Misiunile noastre din Afganistan si Irak continua sa joace un rol important in impiedicarea reaparitiei retelei teroriste Stat Islamic si a altor grupuri teroriste. Activitatea noastra de contracarare a amenintarilor hibride va fi, de asemenea, pe agenda. Aliatii se implica, inclusiv prin noi solicitari de baza pentru comunicatii rezistente, inclusiv de tip 5G. (...).Vom discuta si despre alte subiecte strategice, inclusiv despre Rusia si despre implicatiile ascensiunii Chinei, viitorul controlului armamentului si securitatea energetica", a precizat Stoltenberg. ...citeste mai departe despre " Jens Stoltenberg: Spatiul cosmic va fi recunoscut ca domeniu strategic de aparare, dar NATO nu va plasa arme in spatiu " pe Ziare.com