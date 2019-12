In cursa pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat in scrutinul prezidential din 2020, Joe Biden este creditat cu 29%, fiind urmat de senatorul Bernie Sanders (17%), de senatoarea Elizabeth Warren (15%) si de primarul din South Bend, Pete Buttigieg (9%). Magnatul Michael Bloomberg , fost primar al orasului New York, are o sustinere de 5%, omul de afaceri Andrew Yang 4%, iar senatoarea Amy Klobuchar 3%.La nivel general, 51% dintre alegatori ar vota cu democratul Joe Biden pentru functia de presedinte al SUA, iar 42% il prefera pe Donald Trump. In cazul in care Bernie Sanders ar fi candidatul Partidului Democrat la presedintie, acesta ar obtine tot 51% in fata lui Donald Trump (43%). Elizabeth Warren este creditata cu 50% in fata lui Donald Trump (43%), iar Michael Bloomberg ar obtine 48% in fata lui Donald Trump (42%). Daca Pete Buttigieg ar fi candidatul Partidului Democrat, ar obtine 48% in fata lui Donald Trump (43%), iar Amy Klobuchar ar primi 47%, comparativ cu Donald Trump, 43%.Rezultatele sondajului efectuat de Universitatea Quinnipiac au fost publicate marti. ...citeste mai departe despre " Joe Biden, favorit sa castige scrutinul prezidential din SUA in fata lui Donald Trump - sondaj " pe Ziare.com