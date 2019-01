"Am spus deja public ca nu am indepartat aceasta posibilitate, dar nu sunt pe punctul de a-mi planifica activ o campanie" pentru 2020, a declarat John Kerry, 7la postul american de televiziune CNBC, cu prilejul Forumului economic mondial de la Davos Candidat fara succes al Partidului Democrat in 2004, John Kerry s-ar alatura daca va decide sa se prezinte unui grup tot mai numeros de pretendenti din randul formatiunii sale politice. Luni, senatorul Kamala Harris s-a inscris si ea in cursa pentru prezidentiale, relateaza AFP.Pe de alta parte, John Kerry a calificat ca "absolut rusinos" "shutdown"-ul administratiei americane, paralizate de o disputa intre democratii din Congres si Donald Trump asupra finantarii unui zid impotriva migrantilor la frontiera cu Mexicul. Este "penibil" pentru tara noastra, a subliniat el.Donald Trump s-a facut vinovat de "minciuni" in special in legatura cu Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, a acuzat John Kerry in cursul unei discutii cu trimisul special al Natiunilor Unite, Peter Thomson, si Rebecca Shaw, din partea Fondului Mondial pentru Natura (WWF).Intrebat despre mesajul pe care i l-ar adresa lui Donald Trump daca acesta s-ar afla in fata lui, John Kerry a raspuns declansand hohote de ras: "Demisionati!". ...citeste mai departe despre " John Kerry il indeamna pe Trump sa demisioneze si nu exclude sa intre, din nou, in lupta pentru Casa Alba " pe Ziare.com