SUA: Judecatorul Brett Kavanaugh a fost confirmat la limita la Curtea Suprema, in ciuda scandalului sexual

Votul final din plenul Senatului a fost de 50 de voturi pentru si 48 impotriva. Republicanii au o majoritate de 51 de voturi in Senat.In urma cu o saptamana, Comisia Juridica a Senatului de la Washington a dat aviz favorabil numirii lui Brett Kavanaugh in functia de judecator al instantei supreme, dar senatorul republican Jeff Flake a anuntat ca in plen va vota pentru Kavanaugh doar dupa incheierea anchetei Biroului Federal de Investigatii (FBI) ordonata de presedintele Donald Trump pe fondul polemicilor.Procesul de vot a fost intrerupt de cateva ori de protestatarii prezenti in sala unde s-a desfasurat, acestia strigand "rusine".Membrii celor doua partide au votat ca pozitia formatiunii din care fac parte, adica republicanii pentru, iar democratii impotriva.Au fost doar doua exceptii de la aceasta regula, si anume senatoarea republicana Lisa Murkowski, care nu a votat nici pentru, dar nici impotriva confirmarii, ci s-a declarat prezenta, iar democratul Joe Manchin a votat in favoarea confirmarii. Republicanul Steve Daines a lipsit de la vot, fiind la nunta fiicei sale.Presedintele SUA, Donald Trump, a salutat decizia Senatului de confirmare a numirii lui Kavanaugh la Curtea Suprema.