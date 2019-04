Era de asteptat arestarea acestuia, in urma retragerii azilului de catre guvernul ecuadorian, anunta The Guardian.Presedintele ecuadorian a declarat ca Assange, in varsta de 47 de ani, "a incalcat in mod repetat" conditiile de azil in ambasada tarii sale din Londra.Politia Metropolitana a anuntat ca acesta va fi adus in fata magistratilor "cat de curand posibil".Assange s-a refugiat in ambasada ecuadoriana din Londra in 2012, in timp ce era eliberat pe cautiune in procesul in care este acuzat in Suedia de agresiuni sexuale.La acel moment, Julian Assange sustinea ca, daca ar fi extradat in Suedia, ar putea fi arestat de autoritatile americane si va fi acuzat in scandalul Wikileaks Relatia dintre Assange si autoritatile din Ecuador au fost tensionate in ultima vreme, mai ales dupa ce pe portalul InaPapers.org, care ar apartine Wikileaks, au aparut fotografii si conversatii private ale presedintelui ecuadorian.RT from @RTUKnewsWATCH: Moment Julian Assange is CARRIED out of the Ecuadorian Embassy in London. pic.twitter.com/cwWQH6pp5g- Chirp's Jhon (@chirp_jhon) April 11, 2019Citeste si:Julian Assange renunta la conducerea WikiLeaksJulian Assange a scapat de acuzatiile de viol din Suedia, dar tot nu poate parasi ambasada in care traieste de 5 ani ...citeste mai departe despre " Julian Assange a fost arestat la Londra (Video) " pe Ziare.com