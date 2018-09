Julian Assange renunta la conducerea WikiLeaks

Noul "redactor-sef" al WikiLeaks devine ziaristul islandez de investigatie Kristinn Hrafnsson, conform Association si EFE, care au preluat un mesaj postat de Assange pe Twitter Australianul in varsta de 47 ani care a fondat in 2006 site-ul de dezvaluiri a transmis ca nu mai poate asigura managementul acestuia in conditiile in care de sase luni este izolat la ambasada Ecuadorului din Londra si singura sa cale de comunicare cu exteriorul este prin intermediul avocatului sau.Guvernul ecuadorian a decis cu sase luni in urma sa nu-i mai permita lui Assange sa comunice cu exteriorul si a limitat, de asemenea, vizitele in ambasada ale echipei sale juridice.Julian Assange s-a refugiat in reprezentanta diplomatica ecuadoriana in urma cu sase ani pentru a evita sa fie extradat, initial, in Suedia , unde era acuzat de viol, dosar care a fost clasat.In prezent, el se teme sa iasa din ambasada si ca va fi arestat, apoi extradat in Statele Unite pentru a fi publicat pe WikiLeaks mii de documente confidentiale ale diplomatiei americane.Hrafnsson (56 de ani) a transmis la randul sau ca saluta "responsabilitatea de a asigura continuarea importantei activitati bazate pe idealurile WikiLeaks", desi condamna "tratamentul aplicat lui Assange", care l-a condus spre acest rol.Potrivit unei scrisori semnate personal in decembrie, dar facuta publica zilele trecute, Assange a renuntat la azilul acordat de Quito. Scrisoarea, semnata de australianul Assange si avocatul spaniol Baltasar Garzon, a fost trimisa de Ministerul ecuadorian de Externe unei deputate, Paola Vintimilla, care ancheteaza asupra procesului de naturalizare a lui Julian Assange si a dezvaluit-o presei.Fondatorul WikiLeaks a renuntat la azil cu cateva zile inainte ca autoritatile de la Quito sa ii acorde cetatenia ecuadoriana pe 12 decembrie, apoi sa incerce sa il numeasca diplomat pentru a putea continua sa traiasca la ambasada de la Londra, iar ulterior sa mearga la Moscova.Citeste si:Deranjat de atitudinea lui Assange, Ecuadorul il lasa fara Internet in ambasada din LondraJulian Assange a scapat de acuzatiile de viol din Suedia, dar tot nu poate parasi ambasada in care traieste de 5 ani ...citeste mai departe despre " Julian Assange renunta la conducerea WikiLeaks " pe Ziare.com