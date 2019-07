Jumatate din emigrantii romani cu studii superioare au joburi inferioare pregatirii lor - raport international

Aproximativ 23% din diaspora romaneasca de peste 15 ani din OECD (peste 90% din totalul emigrantilor) avea in 2015/2016 studii superioare, cu 11 puncte procentuale sub rata absolventilor de facultate inregistrata in totalul celorlalti muncitori straini aflati in tarile de destinatie.Fata de statele vecine, doar emigrantii sarbi inregistreau o rata de absolventi mai mica decat cea a diasporei romanesti.In afara de faptul ca diaspora romaneasca este mai putin educata, ea este si mai putin integrata - are cel mai mare procent de supracalificati.Din graficul de mai sus se observa ca in randul emigrantilor romani rata supracalificatilor este mai mare nu numai decat cea inregistrata in populatia nativa, dar si comparativ cu a celorlalti cetateni straini care muncesc in statele OECD.Jumatate din emigrantii romani cu studii superioare, indiferent de gen, au ocupatii care solicita calificari inferioare celor detinute de ei. Procentul este de numai 26% in randul emigrantilor din tarile vecine ( Ungaria Bulgaria , Serbia, Ucraina, Republica Moldova) si 31% in randul nativilor cu licenta.Aceasta rata a crescut in timp - intre 2000/2001 si 20015/2016 - cu 16% in cazul romanilor, in timp ce in cazul emigrantilor din statele vecine a scazut cu 7%.Posibile cauze identificate de expertii OECD:- slaba cunoastere a limbii din tara de destinatie- acces limitat la retelele profesionale- recunoasterea greoaie a skillurilor obtinute.Raportul nu ia in considerare o alta ipoteza, legata de situatia invatamantului universitar din Romania , de faptul ca au existat promotii pe banda rulanta de absolventi (cu un varf de aproape un milion de absolventi in 2008/2009), multi dintre ei ajungand vanzatori in hipermarketuri.Calitatea joburilor obtinute de romani: cei mai multi inalt calificati - in Canada Aproximativ 26% din emigrantii romani au joburi slab calificate (iar in Spania procentul ajunge la 38%), comparativ cu numai 9% din populatia adulta nativa 26%.De asemenea, doar 18% ocupa functii inalt calificate, precum cele de manageri.Situatia difera foarte mult, in functie de tara de destinatie: in Austria si Marea Britanie, procentul c ...citeste mai departe despre " Jumatate din emigrantii romani cu studii superioare au joburi inferioare pregatirii lor - raport international " pe Ziare.com