Jumatate dintre cei care traiesc in saracie in intreaga lume sunt copii

Aproximativ 1,3 miliarde de persoane - aproape un sfert din populatia a 104 tari luate in considerare in studiu - sunt clasificate ca saraci. In jur de 662 milioane de copii se numara printre ei.Datele iau in considerare nivelul de viata, sanatatea si educatia. Persoanele care traiesc in saracie nu au acces la necesitati precum apa curata, canalizare, electricitate, alimentatie adecvata sau educatie primara.Marea majoritate a celor considerati saraci - 1,1 miliarde - traiesc in zonele rurale, unde rata saraciei este de patru ori mai mare fata de mediul urban, potrivit indicelui multidimensional al saraciei stabilit de Programul ONU pentru Dezvoltare (PNUD) si Initiativa de Dezvoltare Umana si Saracie a Oxford (OPHI).Exista initiative guvernamentale de dezvoltare care incearca sa combata saracia, asa cum se intampla in India , unde 271 milioane de persoane au scapat de saracie intre 2005-2006 si 2015-2016, a declarat Achim Steiner, seful PNUD.In general, masura de baza a saraciei se refera la oricine castiga mai putin de 1,90 de dolari pe zi.Cele 104 tari vizate in raport, care se concentreaza in primul rand asupra statelor cu venituri mici si mijlocii, reprezinta aproape trei sferturi din populatia globala.Citeste si:Mai mult de jumatate dintre copiii lumii indura razboiul, saracia si discriminarea