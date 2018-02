Juncker avertizeaza UE in cazul alegerilor din Italia: Trebuie sa ne pregatim pentru cel mai rau scenariu

"Trebuie sa ne pregatim pentru cel mai rau scenariu, iar cel mai rau scenariu ar putea fi un Guvern care sa nu poata functiona", a spus Juncker care a averizat si despre eventualele fluctuatii ale pietelor financiare care pot avea loc dupa alegeri, informeaza Politico."Prima saptamana din martie va fi una foarte importanta pentru Uniunea Europeana. Vom avea rezultatul referendumului SPD in Germania si avem alegerile din Italia", a mai spus Juncker la un eveniment organizat de Centrul pentru Studii Politice Europene.El sustine ca este "mai ingrijorat de rezultatul alegerilor din Italia decat de rezultatul votului membrilor SPD", cand social-democratii germani vor decide daca vor sustine o coalitie cu conservatorii Angelei Merkel.Intr-o declaratie dupa eveniment si publicata pe site-ul Comisiei Europene, Juncker si-a schimbat tonul si a spus ca, "oricare ar fi rezultatul, sunt increzator ca vom avea un Guvern care sa se asigure ca Italia va ramane un jucator important in Europa".Citeste mai departe despre " Juncker avertizeaza UE in cazul alegerilor din Italia: Trebuie sa ne pregatim pentru cel mai rau scenariu " pe Ziare.com